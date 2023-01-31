Luka Jovic Galatasaray'a gidecek mi? Transfer kararı verildi!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Luka Jovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Sırp oyuncunun transferi için Fiorentina ile temasa geçmişti. İtalyan ekibi, yıldız golcünün transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)