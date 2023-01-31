Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Haris Seferovic'in yeni adresi İspanya!
Galatasaray'ın istediği performansı alamadığı ve yollarını ayırmak istediği Haris Seferovic ile bomba bir haber geldi. Portekiz basını, adı Salernitana ve Kasımpaşa ile anılan İsviçreli golcünün yeni takımını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Kış transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştiren Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı.