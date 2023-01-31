GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Haris Seferovic'in yeni adresi İspanya!

Galatasaray'ın istediği performansı alamadığı ve yollarını ayırmak istediği Haris Seferovic ile bomba bir haber geldi. Portekiz basını, adı Salernitana ve Kasımpaşa ile anılan İsviçreli golcünün yeni takımını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2023- 12:55