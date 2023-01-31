TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu! Omar Colley için Galatasaray da devrede

Beşiktaş ve Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak için harekete geçen iki kulüp, flaş bir ismin transferinde karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın istediği Omar Colley için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)