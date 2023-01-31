Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu! Omar Colley için Galatasaray da devrede
Beşiktaş ve Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak için harekete geçen iki kulüp, flaş bir ismin transferinde karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın istediği Omar Colley için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
İki kulüp ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala görüşmelerini sıklaştırmıştı.
İki takım özellikle savunma hattına takviye yapmak istiyordu.