Galatasaray bir yandan ara transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sezon sonu için büyük ses getirecek hamlelere hazırlanıyor.
Galatasaray'dan Di Maria sürprizi! Erden Timur devrede...
Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılarda Erden Timur, Angel Di Maria için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'da transfere dair son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Birçok dünya yıldızını kadrosunda barındıran Aslan, çok konuşulacak bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.
Fotomaç'ın haberine göre şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Di Maria için harekete geçti.