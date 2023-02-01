Spor Toto Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Ümraniyespor maçıyla sürüyor. 22. hafta müsabakasında gözler Nef Stadyumu'nda olacak. Galatasaray, Ümraniyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Ümraniyespor maçıyla sürüyor. 22. hafta müsabakasında gözler Nef Stadyumu'nda olacak. Galatasaray, Ümraniyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Ümraniyespor: Henüz açıklanmadı.

13 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 10'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

REKOR İÇİN SAHADA

Galatasaray, Ümraniyespor maçından galip ayrılması durumunda tarihindeki en uzun galibiyet serisini geçecek. Sarı-kırmızılılar, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftası olmak üzere 13 müsabaka ile en uzun galibiyet serisini yakalamıştı. O dönemde takımın başında Mustafa Denizli bulunuyordu.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor karşılaşmasını kazanması durumunda Mustafa Denizli'yi geride bırakacak ve sarı-kırmızılılarla en uzun galibiyet serisini yakalayan teknik direktör olacak.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 9 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında son olarak Antalyaspor ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada filelerinde 14 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı 9 müsabakada da kalesini gole kapadı.

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu 3 futbolcu, Ümraniyespor mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı cezasını Giresunspor deplasmanında tamamladı.