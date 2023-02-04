Galatasaray, sezon başında Mauro Icardi'yi PSG'den kiralık olarak renklerine bağlamıştı.
İtalya'dan olay iddia: Icardi Milano'ya geri dönüyor!
Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak sezon başında kadrosuna kattığı Mauro Icardi, şu ana kadar gösterdiği performansla kendisine hayran bıraktı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın bonservisini almak için harekete geçerken; PSG'den flaş bir hamle geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre Fransız devi, Theo Hernandez transferinde Icardi'yi Milan'a önermeyi planlıyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda Kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise Şirketimiz tarafından ödenecektir." ifadeleri yer almıştı.
Arjantinli yıldız şu ana kadar Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.