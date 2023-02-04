İtalya'dan olay iddia: Icardi Milano'ya geri dönüyor!

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak sezon başında kadrosuna kattığı Mauro Icardi, şu ana kadar gösterdiği performansla kendisine hayran bıraktı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın bonservisini almak için harekete geçerken; PSG'den flaş bir hamle geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre Fransız devi, Theo Hernandez transferinde Icardi'yi Milan'a önermeyi planlıyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2023- 10:52 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023- 10:53