Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 22. hafta maçında Ümraniyespor'u konuk edecek.
Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi büyük panik!
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar, mücadeleden galip ayrılarak üst üste 11. galibiyetini almak istiyor. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk Ümraniyespor maçı öncesi alarma geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spro haberi)
Sarı kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde ilk sırada yer alıyor.
Cimbom 21 hafta sonunda 48 puan toplama başarısını gösterdi.