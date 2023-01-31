Galatasaray Seferovic'in sözleşmesini feshetti
Galatasaray Seferovic'in sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 31.01.2023- 18:14 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023- 18:16
Sarı-kırmızılılar, İsviçreli oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
SEFEROVIC BU SEZON NE YAPTI?
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic, 10 Süper Lig maçında 380 dakika forma giydi ama gol atamadı. İsviçreli futbolcu, 3 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol kaydetti.