Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son olarak 20. haftada Antalyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti.
GALATASARAY HABERLERİ - Burnley ve Beşiktaş derken... İşte G.Saray'dan flaş transfer atağı!
Konyaspor forması ile yakaladığı performansla birçok takımın dikkatini çeken Amir Hadziahmetovic, Galatasaray'ın da radarına girdi. Sarı-kırmızılı ekip uzun zamandır Burnley ve Beşiktaş'ın devrede olduğu oyuncu için Konyaspor'a ciddi bir teklif yaptı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
İkinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını koruyan Cimbom, 21. haftada Giresunspor deplasmanına çıkacak.
Aslan'da hedef mutlak galibiyet.