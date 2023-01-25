GALATASARAY HABERLERİ - Burnley ve Beşiktaş derken... İşte G.Saray'dan flaş transfer atağı!

Konyaspor forması ile yakaladığı performansla birçok takımın dikkatini çeken Amir Hadziahmetovic, Galatasaray'ın da radarına girdi. Sarı-kırmızılı ekip uzun zamandır Burnley ve Beşiktaş'ın devrede olduğu oyuncu için Konyaspor'a ciddi bir teklif yaptı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2023- 06:40