Galatasaray'da performansını yükselten Kerem Aktürkoğlu, yeni bir sözleşmeye daha imza atmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme! İşte serbest kalma bedeli
Galatasaray, yıldız futbolcularından Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Yönetimden milli futbolcuya büyük bir jest de geldi. Oyuncunun ücretine önemli ölçüde bir zam yapıldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Genç yıldızın menajeriyle yöneticilerin bir araya geldiği ve sözleşme şartlarında mutabakata varıldığı öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Kerem'in yeni maaşının 1 milyon Euro seviyesine yani 20 milyon lira civarında bir rakama karşılık geleceği belirtiliyor.