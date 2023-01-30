Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alan Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Myrto Uzuni Galatasaray'a gidecek mi? Kararını verdi!
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, İspanya 2. Lig takımlarından Granada'da forma giyen Myrto Uzuni'yi kadrosuna katmak için harekete geçmişti. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transferine dair kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, 21. hafta karşılaşmasında Giresunspor'u 4-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmişti.
Cimbom, Giresun karşısındaki 3 puanla ligdeki son 10 maçından da galip ayrılmış oldu.