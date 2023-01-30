Ligde son 10 maçını kazanan ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Transfer Hasan Ali Kaldırım'a bağlı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kış transfer döneminde arayışlarını sürdüren Galatasaray, ilk olarak Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı. Sassuolo forması giyen milli futbolcuyu kiralayan sarı-kırmızılılar birkaç bölgeye daha takviye yaparak transferi kapatacak. Öte yandan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un istediği deneyimli oyuncunun transferi Hasan Ali Kaldırım'a bağlı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
12 Ocak'ta resmen başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirerek sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen Aslan, ilk takviyesini stoper bölgesine yaptı.