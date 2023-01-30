Süper Lig'de yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisiyle büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da Kaan Ayhan'dan sonra bir bomba daha! Transferi Drogba bitirecek
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'u 4-0'la geçerek liderliğini sürdüren Galatasaray, transferde gaza bastı. Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun transferini eski oyuncusu Didier Drogba aracılığıyla bitirecek. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Ara transfer döneminde birkaç takviye yapmayı planlayan Cimbom, ilk takviyesini gerçekleştirdi.