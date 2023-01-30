Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, transferde gaza bastı.
Mert Müldür Galatasaray'a gelecek mi? Menajeri konuştu
Son dakika Galatasaray haberleri: İtalya Serie A ekibi Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Galatasaray, aynı takımda top koşturan bir başka milli oyuncu Mert Müldür'ü de gündemine aldı. 23 yaşındaki futbolcunun menajeri, oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma transferi hakkında konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, 21. haftada oynadığı ve 4-0 kazandığı Giresunspor maçının ardından ara transfer dönemindeki ilk takviyesini açıkladı.
Cimbom, adı Beşiktaş ile de anılan Kaan Ayhan'ı kiraladı.