Galatasaray'ın sürpriz şekilde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan transferinin perde arkası ortaya çıktı.
Beşiktaş'a neden gitmedi? İşte Galatasaray'da Kaan Ayhan gerçekleri
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı. Adı sık sık Beşiktaş ile de anılan milli futbolcunun siyah-beyazlı takıma transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın yaz döneminde de gündemine gelen ama son anda gerçekleşmeyen Kaan Ayhan transferi stratejik bir hamle ile olumlu sonuçlandı.
Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın da ilgilendiği 28 yaşındaki futbolcunun transferine noktayı koymak için sarı-kırmızılı kulüpten Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demireli'nin Almanya'dan yakın dostu olan Kaan'ı hemen ikna ettiği, uzun pazarlıklar sonunda da Sassuolo'nun direncini kırdığı öğrenildi.