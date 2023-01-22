Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, birebir savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 24 Ocak Salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek..