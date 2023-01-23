TRANSFER HABERİ: Dries Mertens Galatasaray için dünya devini reddetti!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve ortaya koyduğu performansla takdir toplayan Dries Mertens ile ilgili flaş bir gelişme yaşanadı. Yıldız futbolcunun, sarı kırmızılılar için dünya devini reddettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2023- 06:40