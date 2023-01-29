Galatasaray'dan Myrto Uzuni bombası! Aslan transferde durmuyor

Süper Lig'de üst üste 10 maç kazanan Galatasaray, yoluna doludizgin devam ediyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar, transferde de iddialı hamleler gerçekleştiriyor. Kaan Ayhan ile anlaşma sağlayan Cimbom, bir bomba daha patlatmak üzere. Aslan'ın, İspanya'da forma giyen Myrto Uzuni'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2023- 10:11 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023- 11:02