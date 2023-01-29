TRANSFER HABERİ: Ianis Hagi Galatasaray'a gidecek mi? Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği Ianis Hagi ile ilgili resmi açıklama geldi. 24 yaşındaki yıldızın teknik direktörü Michael Beale, Rumen yıldızın sarı kırmızılılara transferine dair konuştu. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)