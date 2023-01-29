Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Ianis Hagi Galatasaray'a gidecek mi? Resmi açıklama geldi
Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği Ianis Hagi ile ilgili resmi açıklama geldi. 24 yaşındaki yıldızın teknik direktörü Michael Beale, Rumen yıldızın sarı kırmızılılara transferine dair konuştu. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, ilk olarak milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı.
Cimbom, transfer döneminin sonuna kadar en az 2 takviye daha yapmayı planlıyor.