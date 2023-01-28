Galatasaray'dan Mert Müldür harekatı!

Spor Toto Süper Lig'de son 10 maçını kazanan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılı takım Kaan Ayhan için görüşmelere başlarken, Mert Müldür için de harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2023- 23:22