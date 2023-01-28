Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da, devre arası transfer dönemi için harekatını sürdürüyor.
Galatasaray'dan Mert Müldür harekatı!
Spor Toto Süper Lig'de son 10 maçını kazanan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılı takım Kaan Ayhan için görüşmelere başlarken, Mert Müldür için de harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım Kaan Ayhan için görüşmelere başlarken, bir başka milli yıldız için de devreye girdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom, yerli alternatifi güçlendirmek istiyor.