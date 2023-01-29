Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı başlarken; Galatasaray, liderliğini sürdürüyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transferde dev kapışma! Genç yıldızın peşine düştüler
Transfer haberi: Süper Lig'in 3 devi; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ezeli rakipler, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken genç yıldızın peşine düştü. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Kaan Ayhan'ı kadrosuna katarken; Mert Müldür için de girişimlerini sürdürüyor.
Süper Lig'in 3 devi; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya geldi.