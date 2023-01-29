Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor'la karşılaşan Galatasaray, rakibini 4-0 yendi.
İngilizler açıkladı! Galatasaray'dan stopere sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider olan sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basını, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği futbolcuyu açıkladı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
Ligde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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