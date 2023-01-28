Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda bitexen Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkarmak ve liderliğini perçinlemek istiyor. Ev sahibi takım ise 4 maçlık galibiyet hasretini dindirme peşinde. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında bitexen Giresunspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Abdülkerim Bardakcı, bu maçta görev alamayacak. Mathias Ross, Van Aanholt, Seferovic ve Yusuf Demir kadroya dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Giresunspor deplasmanında sarı kart görmeleri halinde, bir sonraki lig müsabakası olan Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.

LİGDE BİR SEZONDA İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 MAÇ KAZANACAK

Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçından üç puanla ayrılması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

OKAN BURUK DA TARİHE GEÇECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek. Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayacak. Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı. Okan Buruk, kazanmaları halinde aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip olacak.

BURUK LİGDE TERİM'İ YAKALAYACAK

Okan Buruk, Bitexen Giresunspor maçını kazanmaları halinde Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 10 galibiyet yaşayan sarı-kırmızılı takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim'i yakalayacak. Fatih Terim, Galatasaray ile ligde en uzun galibiyet serisine sahip ikinci teknik direktör unvanına sahip.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de tecrübeli teknik adam yönetiminde 1997-1998 sezonunun son 5 ile 1998-1999 sezonunun ilk 5 maçından galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray, ligdeki en uzun süreli galibiyet serisini 12 maçla Mustafa Denizli yönetiminde yaşamıştı.