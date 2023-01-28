Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray bugün deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların hedefi 3 puanı alarak rakipleriyle farkı korumak olacak. Aynı zamanda ilk devrede kaybettiği Giresunspor'dan rövanşı da alacak. Cimbom bugün kazanması halinde ligde üst üste 10. galibiyetini elde edecek. TOkan Buruk da öğrencileriyle toplantı gerçekleştirdi. Tam konsantrasyon ve ciddiyet istedi.



Fotomaç'ın haberine göre; Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, 11'de bazı değişiklikleri gidecek. Genç çalıştırıcının sol bekte Leo Dubois'yı kullanacağı öğrenildi. Sağ kanatta ise son haftalarda beklenilen performanstan uzak olan Milot Rashica'nın yerine Barış Alper Yılmaz'ın şans bulacağı belirtildi. Hücumun diğer dişlileri değişmeyecek. Yine Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro İcardi en büyük gol silahları olacak. Okan Buruk antrenmanlarda bol bol şut çalıştırdı.

MUHTEMEL 11'LER



GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Serginho, Murat Cem, Sainz, Bajic.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.