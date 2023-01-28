Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray deplasmanda bitexen Giresunspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım Dries Mertens, Leo Dubois, Milot Rashica ve Yunus Akgün'ün golleriyle 4-0 kazandı ve ligde üst üste 10. galibiyetini elde ederek bir ilki başardı. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk, bu galibiyetle birlikte tarihe geçti. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında bitexen Giresunspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılıların 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dries Mertens, 60'ta Leo Dubois, 89. dakikada Milot Rashica ve 90+5'te ise Yunus Akgün kaydetti.

Bu sonucun ardından G.Saray ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve 48 puana yükseldi. 5 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 21 puanda kaldı.

Ligin 22. haftasında Galatasaray sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek. Giresunspor ise deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.

💥 LİG TARİHİNDE BİR İLK!

3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

⚽️ ICARDI PENALTI KAÇIRDI, ASİSTİNİ YAPTI

G.Saray'da Mauro Icardi 45. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Arjantinli golcü buna karşın 2. golün asistini yapan isim oldu.

🔥 OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu galibiyetle, resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakaladı. Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı. Okan Buruk, 3 puan alarak aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip oldu.

⏱ MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisindeki Icardi'ye topu kafa ile aktardı. Icardi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.

11. dakikada Boey'in yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün şutunda top az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada, uygun pozisyondaki Arias kafa ile topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

38. dakikada Torreira'nın ceza sahasına yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz kafa ile topu aktardığı Mertens'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

40. dakikada ceza sahası içerisinde Icardi, Airas'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın orta hakemi Bahattin Şimşek, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi'nin vuruşunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.

GOL! 45+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi, kaleci Onurven Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Onurcan Piri'den dönen topu, Mertens ağlara gönderdi. 0-1

Maçın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

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