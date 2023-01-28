Giresunspor Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk konuştu
Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Okan Buruk konuştu. Buruk, "Rekorları kıracak bir oyuncu grubu var. Bu rekorun hakkını teslim edeceğimiz yer Galatasaray taraftarı, camiası. Biz de onun içinde oyuncularımızla birlikte yer tutuyoruz." dedi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.01.2023- 21:35 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023- 21:42
İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:
Taraftarımız kendine ayrılan bölümden bize çok destek oldular, kendilerine teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'daki ortamımızı neredeyse burada da yaşadık.
Rekorları kıracak bir oyuncu grubu var. Bu rekorun hakkını teslim edeceğimiz yer Galatasaray taraftarı, camiası. Biz de onun içinde oyuncularımızla birlikte yer tutuyoruz.
4-0 çok önemli bir skor. Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltılar.. Onun yanında rakibe verdiğimiz çok net pozisyonlar da var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor.
10. galibiyet çok güzel ama bizim asıl hedefimiz şampiyonluk. Bu galibiyeti Dursun Başkana hediye etmek istiyorum. bize göre ağır bir ceza aldı. Giresun onun memleketi ve burada bizimle olamadı.