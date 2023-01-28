Giresunspor Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk konuştu

Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Okan Buruk konuştu. Buruk, "Rekorları kıracak bir oyuncu grubu var. Bu rekorun hakkını teslim edeceğimiz yer Galatasaray taraftarı, camiası. Biz de onun içinde oyuncularımızla birlikte yer tutuyoruz." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2023- 21:35 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023- 21:42