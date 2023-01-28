Giresunspor Galatasaray maçında savunmada büyük hata golü getirdi
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor'a konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar, Meretens'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golde Giresunspor savunmasının büyük hatası dikkat çekti.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.01.2023- 19:57 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023- 20:02
Sarı-Kırmızılılar, Meretens'in golüyle 1-0 öne geçti.
Bu golde Giresunspor savunmasında Kadir Seven'in büyük hatası dikkat çekti.
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...