Galatasaray'dan yılın transfer hamlesi! PSG'nin yıldızı...

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Cimbom'un son olarak gündemine giren yıldız geniş yakın uyandırdı. İşte Galatasaray'ın PSG'den istediği isim... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2023- 10:33