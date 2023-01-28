Galatsaray, ara transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı.
Galatasaray'dan yılın transfer hamlesi! PSG'nin yıldızı...
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Cimbom'un son olarak gündemine giren yıldız geniş yakın uyandırdı. İşte Galatasaray'ın PSG'den istediği isim... (GS spor haberi)
Sarı kırmızılı kulübün yönetim,, PSG'de forma giyen Renato Sanches transferi için harekete geçildi.
TRANSFER KOŞULLARINI SORDU
Sezon başında PSG'den Icardi'yi kiralayan Galatasaray şimdi de Fransız kulübünün Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in peşinde.