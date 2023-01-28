Rashica Giresunspor - Galatasaray maçı sonrası konuştu
Galatasaray Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 4-0'la geçti. Maçın ardından Rashica konuştu. Yıldız oyuncu, "En iyi oyunumuz değildi. Buna rağmen pozisyonlara girdik ve golleri attık. Bazen böyle olabiliyor. Galatasaray'a karşı oynarken, biraz daha dişli oynayabiliyor rakipler." dedi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.01.2023- 22:18
Rashica, "En iyi oyunumuz değildi. Buna rağmen pozisyonlara girdik ve golleri attık. Bazen böyle olabiliyor. Galatasaray'a karşı oynarken, biraz daha dişli oynayabiliyor rakipler." dedi.
Galatasaray'da ilk golünün hatırlatılması üzerine Kosovalı futbolcu, "Çok mutluyum. Biraz geç oldu ama geç olsun, güç olmasın. Mutluyum, 3 puanı kazandık, önemli olan buydu" diye konuştu.