Rashica Giresunspor - Galatasaray maçı sonrası konuştu

Galatasaray Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 4-0'la geçti. Maçın ardından Rashica konuştu. Yıldız oyuncu, "En iyi oyunumuz değildi. Buna rağmen pozisyonlara girdik ve golleri attık. Bazen böyle olabiliyor. Galatasaray'a karşı oynarken, biraz daha dişli oynayabiliyor rakipler." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2023- 22:18