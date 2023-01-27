Süper Lig'in lideri Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray Hırvat yıldızın peşinde
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip, Hırvat yıldızın transferinde karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar...
Sarı-kırmızılı ekip, santrfor hattına takviye yapmayı planlıyor.
Öncelikli olarak Galatasaray, Seferovic ile yollarını ayırmak istiyor.