Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray Hırvat yıldızın peşinde

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip, Hırvat yıldızın transferinde karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023- 09:41