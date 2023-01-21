Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu Mauro Icardi paylaşımda bulundu. Arjantinli futbolcu paylaşımına, "Akşam görüşürüz halkım!" notunu düştü.
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den maç paylaşımı! "Akşam görüşürüz halkım!"
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu Mauro Icardi paylaşımda bulundu. Arjantinli futbolcu paylaşımına, "Akşam görüşürüz halkım!" notunu düştü.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 21.01.2023- 13:16