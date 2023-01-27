Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan stopere Gravillon hamlesi!
Galatasaray transfer haberi: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Reims forması giyen defans oyuncusu Andreaw Gravillon için resmi teklifte bulunduğu belirtildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar defans hattını güçlendirmek için harekete geçti.