Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. PFDK'nın 40 blokta yer alan seyircilere ceza vermesinin ardından sarı kırmızılı taraftarlar Antalyaspor maçına yoğun ilgi gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Hatayspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, 40 blokta yer alan seyircilerin elektronik kartlarının bloke edilmesi kararı vermişti. Antalyaspor maçında Galatasaray taraftarı Nef Stadyumu'nu doldurdu.