Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Giresunspor - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

Giresunspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21. hafta maçında Giresunspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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