Galatasaray'da Rashica kararı! Transfer...

Galatasaray'da transferde en çok merak edilen isimlerin başında sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Rashica konusu var. Sarı-kırmızılar, yıldız oyuncunun bonservisini almak için görüşmelere başladı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 06:40