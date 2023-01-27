Transferin son günü Norwich City'den gelen Milot Rashica'nın kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Galatasaray'da Rashica kararı! Transfer...
Galatasaray'da transferde en çok merak edilen isimlerin başında sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Rashica konusu var. Sarı-kırmızılar, yıldız oyuncunun bonservisini almak için görüşmelere başladı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 27.01.2023- 06:40
Rashica'dan memnun olan teknik direktör Okan Buruk, Kosovalı yıldızın Galatasaray'da devam etmesini istedi.
Sarı-kırmızılı yönetim de Rashica'nın bonservisini almaya karar verdi.