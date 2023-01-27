Devre arasında transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, stoper bölgesi için iki isim üzerine yoğunlaştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da stopere çifte aday!
Galatasaray'da stoper arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifi için gündemde iki isim var. İşte transfere dair detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Fotomaç'ın haberine göre Victor Nelsson'a gelen yüksek teklifler, Mathias Ross'un sakatlığı sonrası stoper bölgesini takviye yapmaya karar veren sarı-kırmızılı yönetim, Olimpic Lyon'dan Cenk Özkaçar ve Reims'ten Andreaw Gravillon için harekete geçti.
Oyuncuları bonservisiyle almak isteyen Aslan'ın stoper transferi için ayırdığı bütçenin 4 milyon euro olduğu öğrenildi.