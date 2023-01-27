Galatasaray transferde müthiş bir hamlede bulunarak Real Madrid'in 21 yaşındaki yeteneği Sergio Arribas'a talip oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un gözü Real Madrid'in genç yeteneğinde!
Galatasaray'da transferde hareketlilik devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündemdeki isim ise Real Madrid'in genç yeteneği. İşte listedeki yıldız ve transfer detayları... GS SPOR HABERLERİ
Cimbom, İspanyol devinin rezerv takımında forma giyen 10 numara için Real Madrid'e "Bize verin oynatalım. Hakları sizde kalsın" teklifinde bulundu.
Kiralama her sezon +1 yıl uzayacak.