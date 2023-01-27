Galatasaray, sezon başında PSG'den Icardi'yi kiralık olarak renklerine bağlamıştı.
Galatasaray’a transferde Icardi müjdesi! Hocası resmen açıkladı
Galatasaray, sezon başında PSG'den Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katarken, Arjantinli yıldız gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi devam ediyor. Yıldız golcünün bonservisini almak için harekete geçmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetim için PSG cephesinden müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada şu ifader yer almıştı:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda Kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır.