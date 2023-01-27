Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroda yer alan bazı oyunculara talipler çıktı.
TRANSFER HABERİ: Avrupa devlerinden Galatasaray'a çıkarma! İşte istenen yıldızlar
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da, takımdaki yıldızların her geçen gün talipleri artıyor. Sarı kırmızılılarda, 5 futbolcu için Avrupa devleri harekete geçti. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda Başkan Özbek'in işaret ettiği isimler belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek futbol takımının başarısının ardından Avrupa'daki çok sayıda kulübün devreye girdiğini açıkladı.