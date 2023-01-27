Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Bitexen Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu da yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

SON 12 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 9 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.

Son 12 resmi maçında 31 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 7 gol gördü.