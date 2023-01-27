Cimbom'un gözü Real Madrid'in genç yeteneğinde!
Galatasaray'da Rashica kararı! Transfer...
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
1 DAKİKADA KOL KASI GELİŞTİRME 💪
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko ASVEL'e boyun eğdi! F.Bahçe Beko ASVEL'e boyun eğdi! 01:07
F.Bahçe Beko ASVEL'e boyun eğdi! F.Bahçe Beko ASVEL'e boyun eğdi! 01:02
Fırtına'da çifte ayrılık! Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam Fırtına'da çifte ayrılık! Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam 00:46
İşte Şenol Güneş'in Alanya maçı 11'i İşte Şenol Güneş'in Alanya maçı 11'i 00:27
Brezilya'dan bomba iddia: Jesus lobi yapıyor! Brezilya'dan bomba iddia: Jesus lobi yapıyor! 00:14
Cimbom'un gözü Real Madrid'in genç yeteneğinde! Cimbom'un gözü Real Madrid'in genç yeteneğinde! 23:50
Daha Eski
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? 23:39
Fırtına'da çifte ayrılık! Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam Fırtına'da çifte ayrılık! Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam 23:22
Kanarya'dan kaleci hamlesi! Bonservisi el yaktı Kanarya'dan kaleci hamlesi! Bonservisi el yaktı 23:21
Galatasaray'da Rashica kararı! Transfer... Galatasaray'da Rashica kararı! Transfer... 23:10
Cimbom'da stopere çifte aday! Cimbom'da stopere çifte aday! 23:06
Morutan'a Pisa vetosu! Morutan'a Pisa vetosu! 23:00
SON DAKİKA