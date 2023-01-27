GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Sardar Azmoun hamlesi! Son karar Okan Buruk'un

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip kadrosuna bir golcü hamlesi yapmaya yakın. Gündemdeki isim ise Sardar Azmoun. Bu transferde son kararın Okan Buruk'a bırakıldığı ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 06:40