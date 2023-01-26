Galatasaray Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 26.01.2023- 14:11
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.