GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Portekiz devinin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Teklifin detayları belli oldu

Galatasaray'da yeni sezonda sergilediği başarılı performansla Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 22 yaşındaki sağ bek için son olarak Portekiz devi sürpriz bir teklifle Cimbom'un kapısını çalacak. İşte haberin detayları. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2023- 06:40