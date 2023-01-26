Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Portekiz devinin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Teklifin detayları belli oldu
Galatasaray'da yeni sezonda sergilediği başarılı performansla Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 22 yaşındaki sağ bek için son olarak Portekiz devi sürpriz bir teklifle Cimbom'un kapısını çalacak. İşte haberin detayları. | Galatasaray haberleri
Takvim'de yer alan habere göre Fransız futbolcu için Sporting Lizbon geri sayıma geçti.
Portekiz'in köklü ekibi cazip bir teklif ile Galatasaray'ın kapısını çalacak.