Pisa Morutan’ın bonservisi için Galatasaray'a teklifini yaptı!

Galatasaray'ın sezon başında Pisa'ya 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Olimpiu Morutan'da sıcak bir gelişme yaşandı. Rumen basını; İtalyan ekibinin, sarı-kırmızılı takıma 23 yaşındaki oyuncu için resmi teklifte bulunduğunu iddia etti. Ayrıca konuyla ilgili olarak Morutan'ın menajeri Becali açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)