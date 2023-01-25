Süper Lig'de ilk 20 hafta sonucunda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ianis Hagi Galatasaray’a transfer olacak mı? Popescu açıkladı
Galatasaray'ın, Rangers forması giyen Ianis Hagi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılıların efsane ismi Popescu, Rumen basınına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Ligde 9 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğunlaştı.
Sol bek ve forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.