Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplatısı'nda açıklamalarda bulundu.

Yayın gelirine değinen Özbek, "Naklen yayın gelirleri geçen seneye kıyasla son derecede geride kaldı. Hatta 7-8 sene evvel Galatasaray başkanıyken aldığımız galibiyet primi, 2.3 milyon TL'ydi. Bugün yine aynı rakam." ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili de konuşan Dursun Özbek, "Takımımızın iyi performansı sayesinde futboldaki değerimiz artıyor. Haziran ayında sadece 1 futbolcumuza talep vardı, o da düşük bir teklifti. Bugün ise 5-6 oyuncumuza, hatrı sayılır transfer teklifleri alıyoruz." dedi.

Özbek ayrıca Galatasaray Sportif A.Ş.'nin son 6 ayda 250 milyon TL zarar açıkladığını söyledi.