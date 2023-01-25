Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, özel hayatıyla magazin basının gündemine gelmeye devam ediyor.
Mauro Icardi Wanda Nara'yı çıldırttı!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündem olmayı sürdürüyor. Golcü futbolcunun son hamlesi, ayrı yaşadığı eşi Wanda Nara'yı adeta çıldırttı. İşte flaş hamlenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 25.01.2023- 14:20
Hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara ile olaylı bir birliktelik yürüten Arjantinli yıldız, son hamlesiyle Arjantinli modeli adeta çıldırttı.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Wanda Nara'dan olan iki kızının ortak velayet kapsamında Türkiye'de yaşamasını isteyen Icardi'nin bu talebi Wanda Nara tarafından reddedildi.