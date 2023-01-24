Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi hesabından Galatasaray Kulübü'ne bir çağrıda bulunmuştu. Sarı lacivertlilerin başkanı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir televizyon kanalında kamuoyunu aydınlatmak adına bir görüşme talep etmişti. Galatasaray Kulübü'nden bu çağrıya yanıt geldi. Dursun Özbek yayınlanan mesajda, "Rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. İşte o açıklama...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi hesabından Galatasaray Kulübü'ne bir çağrıda bulunmuştu. Sarı lacivertlilerin başkanı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir televizyon kanalında kamuoyunu aydınlatmak adına bir görüşme talep etmişti. Galatasaray Kulübü'nden bu çağrıya yanıt geldi. Dursun Özbek yayınlanan mesajda, "Rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

İşte o açıklama...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Ali Koç'a

Tarafıma yaptığınız çağrının metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türk futbolunda "Herkes için adalet" arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz.

Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız.

Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz.

Dursun Özbek

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı