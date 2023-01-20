Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde başarılı bir performans sergiliyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Fofana'ya odaklandı! Pazarlık boyutu...
Süper Lig'in ilk yarısıını lider bitiren Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Chelsea'nin genç oyuncusu David Fofana'da ısrarcı. Cimbom, 20 yaşındaki yıldız için Chelsea ile pazarlıklarını sürdürüyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip kadroyu genişletmek için çalışmalarını da sürdürüyor.
Cimbom, forvet hattını kuvvetlendirmenin peşinde.