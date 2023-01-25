Galatasaray, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'a transfer cevabı geldi! İşte Cenk Özkacar için istenen rakam
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılarda gündeme başarılı savunmacı Cenk Özkacar gelmişti. Milli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lyon'dan, Cimbom'a bonservis yanıtı geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de lider durumda olan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle iddiasını artırmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre eksik bölgeler için girişimler yapılıyor.